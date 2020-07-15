Украинское посольство в Ереване облили борщом после заявления МИД (фото)

По словам организаторов акции протеста, Украина в заявлении МИД заняла однозначную позицию в поддержку Азербайджана.

Представители молодежного крыла местной партии облили борщом здание украинского посольства в Армении после заявления МИД по конфликту с Азербайджаном.

Об этом сообщает местное издание Panorama.

Участники акции протеста держали в руках плакаты с лозунгами на английском языке: «Позор Украине», «Украина + Азербайджан», «Не будь, как Украина» и прочее. Также люди призвали Украину определиться с агрессором.

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По словам организаторов акции протеста, Украина в заявлении МИД заняла однозначную позицию в поддержку Азербайджана после вооруженной эскалации между обеими стране на границе 12 июля.

«Мы пришли сюда, чтобы сказать: съешьте приготовленный вами борщ», – сказали протестующие и вылили в сторону здания кастрюлю с блюдом.

Также граждане призвали послов передать украинским властям "оставить в стороне бизнес-интересы и не вмешиваться в этот конфликт".

Как сообщал УНИАН, 12 июля на азербайджано-армянской границе вспыхнули боевые действия, были человеческие потери. По данным оборонного ведомства Азербайджана, территория этой страны была обстреляна из артиллерийских установок, что повлекло боевые действия на этом направлении.

Как заявили в Минобороны Азербайджана, потери зафиксированы с обеих сторон. "Подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы совершили попытку атаки с применением артиллерии.

В результате принятых мер противнику был нанесен удар, и он был отброшен назад, понеся потери. В ходе боев двое военнослужащих азербайджанской армии погибли и пятеро получили ранения", - сообщили в Минобороны Азербайджана.

В свою очередь, Министерство обороны Армении утверждает, что группа азербайджанских солдат попыталась пересечь государственную границу на внедорожнике, но вернулась на свои позиции после предупреждения.

Армянские военнослужащие открыли огонь и ликвидировали нескольких бойцов с другой стороны. О потерях со своей стороны Армения не сообщает. По версии Минобороны Армении, пострадали только силы Азербайджана.

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