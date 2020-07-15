ВСП уволил судью, которая лишала "автомайдановцев" водительских прав

Судья райсуда Киева безоговорочно доверяла рапортам правоохранителей, а доводы водителей игнорировала.

Высший совет правосудия освободил от должности судью Шевченковского райсуда Киева Людмилу Козятник, которая лишала активистов "Автомайдана" водительских прав.

Об этом сообщается на портале Судова влада України (Судебная власть Украины).

В сообщении отмечается, что, исследовав материалы дисциплинарного производства, ВСП установил неоднократные очевидные и грубые нарушения закона судьей Козятник. В частности, судья приняла ряд постановлений о лишении права управления транспортными средствами лиц, которые были участниками массовых акций протеста в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года.

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"В действиях судьи усматривается упрощенный подход к решению дел об административных правонарушениях, соединенный с нарушением норм процессуального права, неисполнением обязанности по справедливому и беспристрастному рассмотрению и решению судебных дел. Как установлено, соответствующие нарушения судья допустила из-за беспрекословного принятия доказательств стороны обвинения без установления их принадлежности и допустимости, отклонения доводов лиц, в отношении которых решался вопрос о привлечении к ответственности", - указано в сообщении.

Таким образом, Высший совет правосудия пришел к выводу, что судья Козятник совершила существенный дисциплинарный проступок, последствия которого негативно повлияли, как на права отдельных лиц, так и на степень доверия общества к судебной власти в целом.

Как сообщал УНИАН, ранее Высший совет правосудия отказался увольнять одиозного судью Окружного административного суда Киева Евгения Аблова, который принял решение, которое дало основания "беркутовцам" осуществить попытку разгона Майдана в ночь на 11 декабря 2013 года.

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