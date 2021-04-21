Эксперты отмечают, что реакция Запада на стягивание российских войск заметно ослабла за последнюю неделю и это очень опасно.

Реакция США на стягивание войск России к границе Украины была неравномерной. Сначала ответ был превосходным. Две недели назад советник Национального совета безопасности США Джейк Салливан, Госсекретаря Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли, а также президент Джо Байден позвонили своим коллегам в Украине, чтобы выразить поддержку, если Москва пойдет на эскалацию.

И чтобы Москва тоже получила этот сигнал, Милли также позвонил российскому коллеге, - заметил экс-посол США в Украине и эксперт Atlantic CouncilДжон Хербст. На прошлой неделе действия администрации Байдена ослабли. Да, она правильно сделала, что ввела санкции против России за ряд провокаций за последние годы. Но Департамент юстиции не воплотил ранее одобренные санкции против "Северного потока-2".

Читайте такжеDie Zeit: "Северный поток-2" не может существовать, если Россия готовит наступление против УкраиныУчитывая влияние срыва "Северного потока-2" на геополитические амбиции Москвы, этот сигнал о продолжении болтовни администрации по проекту умаляет сдерживающую ценность санкций. Более проблематичным было решение изменить курс двух военных кораблей США, направлявшихся в Черное море, после необдуманных слов российского министра обороны Сергея Шойгу. Вашингтону нужно восстановить сдерживающую ценность своей первоочередной дипломатии.

"Возможно, лучшее, что можно сделать, - это объявить об обусловленных санкциях, которые будут введены, если Москва усилит свою войну против Украины. Хорошей целью будет крупный российский банк вроде "Внешэкономбанк". Передача большего количества военного оборудования Украине тоже будет иметь значение включительно с дополнительными протибатарейним радаром для ракет, ракеты Javelin, а также прибрежный радар для противокорабельных ракет. США должны также своевременно делиться разведывательной информацией о российских военных операциях", - советует Хербст.

Бывший заместитель Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу похвалил дипломатические усилия Вашингтона и его союзников, нацеленные предупредить Москву о "цене и последствиях" дальнейшей агрессии. Отдельно, президент Байден позвонил Путину. Но эти предостережения были подорваны смешанными сигналами: отменой отправки двух кораблей США в Черное море после жалоб России, не желание Байдена обложить санкциями "Северный поток-2", а также предложение провести встречу президентов США и России этого лета.

"США и союзники должны ускорить передачу новой военной помощи Украине включая ракеты ПВО, ударными беспилотниками и разведывательными данными в реальном времени, которые нанесут значительные потери российским силам в случае попытки захватить больше территорий. Союзники разделены относительно членства Украины в НАТО. Но они могут сделать и другие шаги, например, развернуть военный батальон в тренировочном центре в Украине или создать совместную черноморскую военно-морскую базу в Одессе", - советует Вершбоу.

Читайте также"Поток гробов не пугает": журналист объяснил, что может остановить Путина в УкраинеВ свою очередь Украине нужно пригласить международных наблюдателей, чтобы они увидели сдержанность украинской армии на Донбассе. И что именно Россия вместе с ее марионетками повышает напряжение. США могут это подкрепить публикацией незасекреченных спутниковых фото, которые задокументируют российскую ответственность и опровергнут российскую пропаганду.

Бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес считает, что готовность Кремля вести войну против Украины связана со все большей уверенностью России в том, что Запад ничего делать не будет.

"Мы на самом деле ничего и не сделали с вторжением в Грузию в 2008-м. Они увидели наш отказ действовать в Сирии и отказ наказать их каким-либо значимым образом после вторжения в Украину в 2014 году", - считает Ходжес.

По его мнению, до сих пор реакция Запада на новое обострение была неэффективной и смешанной. Она разоблачает отсутствие всеобъемлющей стратегии в Черноморском регионе. Германия, Франция и Великобритания разочаровывают полным отсутствием каких-либо усилий или давления на Кремль. Но США отвечают за лидерство. И они были либо слишком мягкими, либо бездействующими в отношении России с 2008 года. Лишь отмена этой тенденции умаления российской угрозы и восстановление сплоченности США и их союзников привлечет Кремль к ответственности. Только так можно предотвратить новый конфликт.

Слова президента Байдена о том, что Путин - "убийца", точные. А его однозначное заявление о том, что суверенитет и территориальная целостность Украины - это приоритет для США, было сильным. Однако пока не известно, что на самом деле это означает.

В свою очередь, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер напомнил, что на фоне стягивания российских войск к границе Украины президент Джо Байден, канцлер Ангела Меркель и президент Эммануэль Макрон призвали Москву отвести эти силы и смягчить ситуацию. Они должны поощрить других лидеров тоже выступить с такими призывами.

Читайте такжеFAZ: Зеленский требует от Макрона большего, он правПока не известно, какие именно намерения у России: она играет мышцами, чтобы разозлить Киев и Запад, или готовит новое вторжение в Украину. Вполне возможно, что Владимир Путин еще и сам не решил. Запад должен сделать все возможное, чтобы убедить Кремль в высокой цене военного наступления, которую нельзя недооценивать. Пайфер советует составить список потенциальных жестких санкций США и ЕС и передать их Кремлю.

"В придачу, США и другие страны должны обеспечить военную помощь Киеву, такую как дополнительные ракеты Javelin. НАТО не пойдет на войну с Россией за Украину, но он все равно может показать готовность помогать украинцам защитить себя", - считает экс-посол.

Бывший координатор Госдепартамента по политике санкций Дэниел Фрид отметил, что в 2008 году США и Европа слишком медленно осознали реальную опасность подготовки Путина к вторжению в Грузию. На этот же раз Запад предупредил Кремль, что возобновление агрессии против Украины будет иметь последствия.

"Путин, как и все лидеры СССР до него, похоже, оценивает решимость своих соперников. Он может проверять, спит ли Запад или слишком озабочен, чтобы действовать. Но это не так. Более того, Путин продолжает отталкивать европейские правительства (Чехия стала последним примером) своей бессмысленной агрессией. Солидарность Запада с Украиной, Чехией и другими, кто попал под давление Кремля, может быть эффективной. Стоит ее поддерживать", - считает Фрид.

Читайте также"Руки прочь от Украины": в Европарламенте жестко обратились к ПутинуЭксперт Atlantic Council Брайан Уитмор советует рассматривать стягивание войск России к границам Украины в более широком контексте. Москва отправила новые силы в оккупированный Крым, расширяет и модернизирует свои войска в Калининграде, а также разворачивает постоянное военное присутствие в Беларуси. В придачу, чтобы продемонстрировать Путину свою лояльность, белорусский диктатор Александр Лукашенко тоже отправил свои войска к границам с Украиной и Польшей.

"Все вместе это говорит о серьезной угрозе для безопасности не только Украины, но и стран НАТО, таких как Польша и Литва. Российское стягивание войск на западном фронте также иллюстрирует, что украинскую безопасность нельзя отделить от безопасности США и их союзников", - говорит Уитмор.

Ответ Запада должен быть целостным и нацеленным сдержать российскую агрессию как против союзников по НАТО, так и против партнеров, не относящихся к альянсу. Это означает увеличить присутствие войск НАТО в Польше и странах Балтии, расширить военную помощь Украине, а также послать четкий сигнал Москве, что новая агрессия против Украины будет иметь сокрушительные последствия для России.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия взимает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Также США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной.

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Перевод: Лесь Дымань