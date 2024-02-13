Скандальный политик прогуливался в районе Монте Карло с неизвестным мужчиной.

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович "засветился" в Монако.

Политика заметили журналисты издания "Украинская правда". Арестович прогуливался в компании неизвестного мужчины в районе Монте Карло, известного своими казино.

На кадрах видно, что Арестович заметил съемку и это ему не понравилось. Он начал апеллировать, что "съемка без разрешения запрещена".

Что известно о выезде Арестовича из Украины

Как сообщал УНИАН, NGL.media обнародовал расследование о выезде экс-советника офиса президента из страны. По их данным, еще 4 сентября 2023 года ему удалось пересечь границу с помощью письма от украинской разведки.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны Арестович неоднократно выезжал за пределы Украины, однако всегда возвращался.

Позже эту информацию опровергли представители ГУР. Там заявили, что не предоставляли Алексею Арестовичу ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу.

Как известно, после выезда из страны Арестович сделал ряд скандальных заявлений, в частности призвал заключить мир между Украиной и Россией, а затем подать совместный иск против Запада, поскольку те страны "нам должны".

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