Советник ОПУ напомнил, что в Чечню президент РФ никогда не ездил ни в первую, ни во вторую войну

Советник Офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему президент Российской Федерации Владимир Путин избегает поездок на передовую. Он приезжает исключительно в зачищенные места.

Об этом он рассказал во время разговора с российским правозащитников Марком Фейгиным.

"Это возраст и врожденная сцыкливость. Потому что он из тех людей, которые явно не из боевых подразделений КГБ. Потому что в КГБ были люди, которые шли под пули, не моргнув глазом, выполняли задачи, хотя можно спорить об этих задачах. Но он не из тех ребят, у него там вербовка, агентурная деятельность, но все на уровне "побазарить за жизнь". Я не знаю подробно питерскую часть его биографии, но, по-моему, ему там тоже особо рисковать не доводилось, рядом с Собчаком находясь. А командовать, убивать Литвиненко и всех других из бункера особого риска за собой не тянет, особенно когда ты за ядерным зонтиком. Вот и сложился характер. Это тот случай, когда биография совпала с характером", - отметил Арестович.

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По его словам, Путин во время возможных визитов на передовую боится не украинцев, а своих же.

"Боится, что его свои же грохнут под видом того, что налетела украинская артиллерия. Поэтому я его понимаю, подозреваю, что он боится своей охраны, своих официантов, секретарей, боится врачей своих особенно, всех боится. И в этом привычном страхе он живет. Чем больше зла ты причиняешь и собираешься причинить, тем больше ты разлагаешься как личность. Это очень простой закон. Даже девушка, которая идет в короткой юбке темным переулком, боится, потому что она желает зла потенциальным хулиганам и насильникам. Это психология. Она так работает. А уж человек, который сидит за ядерным зонтиком и отдает приказы уничтожить тех, захватить тех, он боится смерти", - заявил советник ОПУ.

Кроме того, он заявил, что Путин не ездит на передовую, потому что российские военные испугаются, когда увидят своего президента.

"Вы хотите, чтобы он поехал куда-то на передовую что-то там внушать своим солдатам? Они увидят, кто на самом деле есть полководец… Его увидят и ужаснутся. Мелкое, рябое и мы за это умираем. Это будет тотальное разочарование. Если живого Путина показать российским солдатам, то российская армия не то, что разбежится, она застрелится... Они поймут, что он оказался не только не отцом, а шмоней: рябое, косое, кривое, с нестриженной головой, с заросшими висками... И вот за это мы умираем? Главный символ мачизма, главный стерх и так далее? Да ну, куда. Именно поэтому он и прячется", - подытожил Арестович.

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Как ранее сообщал УНИАН, 10 сентября ВСУ продвинулись на юго-восточном направлении от Балаклеи и подошли к Изюму. Уже 11 сентября украинские воины подняли государственный флаг в центре города Изюм на Харьковщине. Он находился в оккупации с марта.

В среду, 14 сентября, в освобожденном украинскими десантниками Изюме Харьковской области подняли флаг Украины. Туда прибыл и глава украинского государства Владимир Зеленский.

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