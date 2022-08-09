Михаил Подоляк отметил, что во время военного положения выборы проводить нельзя

Война с Российской Федерации закончится при президентстве Владимира Зеленского. Во время военного положения выборы проводить нельзя

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью ВВС.

По его словам, война закончится победой Украины при менеджере Зеленского.

"Я думаю, воевать мы будем до последнего россиянина на территории Украины – это первое. Второе – такого выбора точно не будет, поверьте. И третье – президент Зеленский – абсолютно ответственное лицо, которое будет до конца эффективно управлять системой обороны Украины и пробовать минимизировать любые потери живой силы с нашей стороны за счет эффективной работы с нашими партнерами для того, чтобы механизировать войну. То есть, чтобы было больше оружия и меньше человеческих потерь", - отметил Подоляк.

При этом он отметил, что для завершения войны не важно, кто будет со стороны России.

"Нам не важно кто будет с той стороны. У них вся политическая элита находится в немного неадекватном пропагандистском состоянии и нет разницы, кто из них будет преемником. Но я думаю, что как только Россия получит ряд существенных тактических поражений на поле боя, у них начнутся определенные конфликтные внутриэлитные процессы, которые смогут привести к другой конфигурации власти как таковой с другими лидерами – скорее всего, временными – во главе Российской Федерации", - подытожил советник главы ОПУ.

Как ранее сообщал УНИАН, 1 июня в интервью президент Владимир Зеленский заявлял, что ежедневно на фронте гибнут от 60 до 100 украинских военных. Еще около 500 человек ежедневно получают ранения.

Еще раньше, в середине апреля президент озвучил СМИ цифру о гибели 2,5 - 3 тысяч военных украинских Вооруженных сил в войне с оккупантами. В то же время, около 10 тысяч украинских военных получили ранения, и что "сложно сказать, как много выживут".

9 августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Украине удалось уменьшить втрое боевые потери по сравнению с началом июня, когда они составляли 100-200 военных в сутки.

Вас также могут заинтересовать новости: