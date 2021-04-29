Народные депутаты с прошлого года собирают подписи для рассмотрения увольнения Степанова из Минздрава.

Внеочередное заседание парламента для рассмотрения вопроса об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения пока не планируется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, отвечая на вопрос, когда может произойти такое заседание.

Читайте такжеОПЗЖ устроила акцию "Бессмертный полк" прямо в Раде (фото)

"По состоянию на сейчас не планируется такое внеочередное заседание. Я думаю, что раньше 15 мая никаких постановлений не будет вообще в парламенте", - отметил он.

Арахамия добавил, что фракция «СН» еще не обсуждала этот вопрос, но планирует сделать это после 10 мая.

Председатель фракции добавил, что к кандидатуре Степанова он ранее относился положительно.

"Но, учитывая серию провальных обещаний по плану вакцинации, я считаю, что должны быть какие-то решения. Возможно, это будет просто предупреждение... Я не знаю, насколько роковым оно должно быть, но я точно считаю, что нельзя просто так переносить: раз, два, три, четыре, и ничего не иметь, никакой ответственности за это", - сказал Арахамия.

Кроме того, на вопрос о том, кто может заменить Степанова на должности главы Минздрава и может ли это быть заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, председатель фракции отметил: "Есть кандидатура Ляшко, она вообще была на радаре. Есть еще некоторые кандидатуры". При этом Арахамия не уточнил, о ком именно идет речь.

На вопрос, обсуждается ли тема отставки Степанова в Офисе президента, он отметил, что "сейчас не обсуждается".

Вопрос об увольнении Степанова

Народные депутаты с прошлого года собирают подписи за проведение внеочередного заседания парламента для рассмотрения постановления об увольнении Степанова с должности главы Минздрава. На отставке Степанова настаивают фракции "Голос" и "Европейская солидарность".

27 апреля депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко заявил, что 29 апреля возможно рассмотрение вопроса об отставке главы Минздрава. Как утверждал Гончаренко, в Офисе президента считают, что "Степанов уже собрал весь тот негатив, для сбора которого его и держали". В свою очередь народный депутат от "СН" Данил Гетманцев исключил возможность рассмотрения вопроса об отставке Степанова на этой неделе.

28 апреля в Офисе президента заявили, что вопрос об увольнении главы Минздрава не рассматривается.

Вместе с тем председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что собрано необходимое количество подписей депутатов за проведение внеочередного заседания ВР для рассмотрения вопроса об увольнении Степанова.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская