По словам спикера Рады, Юрченко должен понести ответственность в полном объеме, если его вина будет признана судом.

Народные депутаты не будут защищать коллегу Александра Юрченко, которого подозревают в причастности к коррупции.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24".

"Если человек это сделал – это не значит, что другие нардепы такие же, это первое. А второе, ну, если он виноват и не опасался, то, видимо, ошибался, именно поэтому мы сегодня об этом говорим. И об эффективности правоохранительных органов, антикоррупционных органов. Если мы говорим, из какой фракции – здесь, на самом деле, непринципиально для меня, как для председателя ВР, и как для человека: из любой фракции коррупционер - есть коррупционер", – заявил Разумков.

По словам спикера Рады, Юрченко должен понести ответственность в полном объеме, если его вина будет признана судом.

"Ни я, и я уверен, ни другие нардепы его не будут защищать. По состоянию на сегодня, к сожалению, другого механизма как сложить с себя полномочия нардепа, не предусмотрено. Или по решению суда. Хотя в примерах работы ВР были моменты, когда нардеп был заподозрен в тех или иных деяниях – он складывал с себя депутатские полномочия и защищал себя. По состоянию на сегодня Юрченко таких решений не принимал. От него ко мне таких заявлений не поступало", - пояснил он.

Коррупционный скандал в " Слуге народа"

14 сентября заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк на заседании Согласительного совета парламента предложил вызвать в ВР Венедиктову по поводу якобы вымогательстве взятки в 200 тысяч долларов одним из народных депутатов за принятие закона.

Внефракционный народный депутат Гео Лерос в Facebook написал, что якобы детективы НАБУ разоблачили на взятке помощника народного депутата Юрченко (фракция "Слуга народа").

Депутат от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что Юрченко добровольно написал заявление о выходе из фракции"Слуга народа".

15 сентября в парламенте Венедиктова заявила, что в настоящее время не видит оснований сообщать Юрченко о подозрении.

В то же время в САП сообщили, что помощнику народного депутата объявлено о подозрении в пособничестве в получении взятки народным депутатом.

По данным следствия, помощник народного депутата выступил посредником в получении 13 тыс. долларов за внесение предложений к законопроекту по переработке твердых бытовых отходов и подстрекательстве о предоставлении 200 тысяч долларов для подкупа народных депутатов - членов комитета для поддержки указанных поправок. Действия помощника депутата квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины - Пособничество в получении неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

ВАКС избрал меру пресечения помощнику народного депутата в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 1 млн гривень залога.

17 сентября, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко со ссылкой на собственные источники сообщил, что Венедиктова подписала подозрение Юрченко.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подтвердила, что подписала подозрение и ходатайство о содержании под стражей народного депутата Александра Юрченко.

В сессионном зале Верховной Рады было объявлено об исключении Юрченко, который является членом Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, из фракции "Слуга народа".

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Автор: Андрей Василюк