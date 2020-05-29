Адвокаты Порошенко объяснили, почему он не пришел на допрос в ГБР

Экс-президента вызвали сегодня по двум делам - о перемещении картин через таможенную границу Украины, а также по делу так называемых "пленок Байдена».

Пятый президент Украины Петр Порошенко в очередной раз не пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

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Как передает корреспондент УНИАН, к журналистам под зданием ГБР подошли адвокаты Порошенко, которые заявили, что повестки экс-президенту были вручены ненадлежащим образом и поэтому он не явился на допрос.

На вопрос журналистов о том, что в ГБР сообщили, что повестки были отправлены по месту работы, жительства и регистрации Порошенко, адвокаты ответили: "Они обманывают".

В прошлый раз Порошенко вызвали на допрос по делу перемещения картин, на который он не явился.

Сегодня в 11:00 он должен быть в ГБР по этому делу, а в 12:00 - по так называемому делу "пленок Байдена».

Как сообщал УНИАН, 22 мая стало известно, что экс-президента Порошенко срочно вызвали в ГБР на допрос в качестве свидетеля на 26 мая в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля 43 картин всемирно известных художников. Экс-президент на допрос тогда не пришел, а открывал выставку этих картин в киевском музее Ивана Гончара.

26 мая днем следователи ГБР приехали в музей и на входе заявили, что проводят неотложные следственные действия и обыск без соответствующего постановления суда "с целью сохранения имущества", которое фигурирует в уголовном производстве. Директор музея Петр Гончар заявил, что сотрудники ГБР взломали входную дверь в музей и не пускали его внутрь здания. Также он добавил, что Порошенко не давал разрешения на перемещение картин, которые он передал музею для экспонирования. Следователи Госжбюро расследований описали картины из коллекции Порошенко и изъяли оригиналы таможенных деклараций.

27 мая пресс-служба ГБР опубликовала сообщение о вызове Порошенко 29 мая в Государственное бюро расследований сразу по двум делам. В нем было сказано, что «в связи с неявкой 26 мая, в соответствии с требованиями ст. 133, 135 УПК Украины Порошенко повторно вызывается в ГБР на допрос в качестве свидетеля на 11:00 в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников.

В тот же день на 12:00 экс-президента вызвали для допроса в качестве свидетеля в производстве по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может причинить существенный вред государственным интересам. Речь идет о его разговоре с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом.

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