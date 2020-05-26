Обыски в музее Гончара: в ГБР заявили, что Порошенко сбежал от следователей, оставив жену (видео)

В Бюро утверждают, что вручили повестки о вызове экс-президента на допросы его жене.

В Государственном бюро расследований прокомментировали сегодняшние события в столичном музее Ивана Гончара, связанные с обысками по делу о так называемых "картинах Порошенко".

Об этом говорится в заявлении ГБР.

Там подчеркивают, что пятый президент Украины неоднократно уведомлялся о вызове на допрос в ГБР, но ни разу не появился.

"Из средств массовой информации стало известно, что он находится в музее Гончара. С целью вручения уведомления о вызове на допрос и проведения следственных действий сотрудники ГБР отправились в музей Ивана Гончара. Петр Порошенко узнав о возможном приезде следователей ГБР оставил свою жену и покинул музей. Именно жена Порошенко в качестве родственника свидетеля согласно требованиям УПК Украины и получила повестки о вызове на очередные допросы. Обращаем внимание, что действия сотрудников ГБР проводились в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины", - заявили в Бюро.

В ГБР также обвинили администрацию музея и других лиц в воспрепятствовании проведению следственных действий. "С учетом событий, которые происходили на территории музея, для надлежащего проведения необходимых следственных действий, задействовано спецподразделение Государственного бюро расследований. Во время выполнения обязанностей спецподразделения любые меры физического воздействия не применялись. Проведение следственных действий завершено", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 мая стало известно, что экс-президента Петра Порошенко срочно вызвали в ГБР на допрос в качестве свидетеля на сегодня, 26 мая, в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля 43 картин всемирно известных художников. Экс-президент не пришел на допрос.

Днем следователи ГБР приехали в музей Ивана Гончара. Представители ГБР при входе в музей заявили, что проводят неотложные следственные действия и обыск без соответствующего постановления суда "с целью сохранения имущества", которое фигурирует в уголовном производстве.

Директор музея Петр Гончар заявил, что сотрудники ГБР взломали входную дверь в музей и не пускают его внутрь здания. Также он добавил, что Порошенко не давал разрешения на перемещение картин, которые он передал музею для экспонирования.

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