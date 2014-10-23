Военные в зоне АТО смогут проголосовать как переселенцы
17:08, 23 октября 2014Политика
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По словам Петренко, для этого должен быть уточненный список на избирательном участке.
REUTERS
Министр юстиции Украины Павел Петренко объяснил, что военнослужащие в зоне АТО могут проголосовать по аналогии с временно перемещенными лицами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Кабинете министров.
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"ЦИК имеет правовые основания, чтобы в день голосования те, кто захочет проголосовать, могли проголосовать там по аналогии с временно перемещенными лицами", - сказал министр.
По словам Петренко, для этого должен быть уточненный список на избирательном участке.
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