Военные в зоне АТО смогут проголосовать как переселенцы

Министр юстиции Украины Павел Петренко объяснил, что военнослужащие в зоне АТО могут проголосовать по аналогии с временно перемещенными лицами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Кабинете министров.

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"ЦИК имеет правовые основания, чтобы в день голосования те, кто захочет проголосовать, могли проголосовать там по аналогии с временно перемещенными лицами", - сказал министр.

По словам Петренко, для этого должен быть уточненный список на избирательном участке.