Порошенко назначил нового главу пограничной службы

Президент Украины Петр Порошенко назначил председателем Государственной пограничной службы генерал-лейтенанта Виктора Назаренко, который до этого занимал должность первого заместителя председателя службы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом Порошенко заявил в Одессе после совещания по вопросам борьбы с коррупцией на таможне и контрабандой.

Во время совещания глава государства выразил надежду, что Назаренко на должности председателя улучшит работу Государственной пограничной службы по выполнению сверхважных задач, прежде всего - обеспечит реализацию мероприятий по усилению безопасности украинских границ.

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Президент подчеркнул, что новый председатель Государственной пограничной службы - профессионал.

"Имею надежду, что Ваши награды, Ваше афганское прошлое и Ваша деятельность в зоне АТО дадут Вам достаточно моральных оснований для того, чтобы мы прекратили участие пограничников в коррупционных схемах", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Порошенко освободил Николая Литвина с должности председателя Государственной пограничной службы Украины.