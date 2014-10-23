Российская авиация продолжает разведку: Ми-8 совершил полет вдоль линии границы с Украиной

Незаконные вооруженные формирования и Вооруженные силы РФ продолжают использовать авиацию и беспилотники для проведения воздушной разведки.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сообщил, что вчера был зафиксирован полет вертолета Ми-8 ВС РФ вдоль линии государственной границы со стороны России без нарушения воздушного пространства Украины напротив участков отделов пограничной службы «Марковка», «Меловое» и «Белолуцк» Луганского отряда. Также вчера вечером на участке отдела «Сартана» Донецкого отряда зафиксирован пролет беспилотника в направлении Коминтерново.

«В течение суток боевых столкновений подразделений Госпогранслужбы с незаконными вооруженными формированиями и обстрелов позиций пограничников не было», - сказал Лысенко.