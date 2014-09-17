СНБО за сутки зафиксировал 5 случаев воздушной разведки со стороны России

Совет национальной безопасности и обороны Украины за сутки зафиксировал 5 случаев воздушной разведки с использованием беспилотников территории Украины со стороны РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Продолжается воздушная разведка со стороны РФ с использованием беспилотников», - отметил он.

«В течение суток зафиксировано пять таких случаев на высотах от 1 до 2 км. Дважды беспилотники наблюдались вблизи Мариуполя и трижды - на административной границе с временно оккупированным Крымом», - добавил Лысенко.