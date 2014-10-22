Путин назначил компенсации семьям военных, которые пропали без вести "на учениях"

Соответствующий закон был обнародован в среду.

Согласно ему, на ежемесячные компенсации могут претендовать семьи военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, пропавших без вести при этом исполнении ими обязанностей военной службы".

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Сумма компенсации будет определяться путем раздела на каждого члена семьи погибшего или пропавшего "компенсации, установленной для инвалида I группы (14 тысяч рублей), сообщает Украинская правда.

Вступит этот закон в силу только с 1 января 2016 года.

Как известно, российские солдаты, которые воюют на Донбассе, заявляли, что они были призваны на "обучение" в Ростовскую область.

По оценкам правозащитников, в Украине уже погибло или пропало без вести несколько тысяч российских солдат, которых в РФ или объявляют дезертирами, или увольняют из армии задним числом.