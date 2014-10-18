В России 73-летнюю правозащитницу бросили за решетку за расследование смертей солдат
03:43, 18 октября 2014Мир
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В Комитете солдатских матерей г. Буденновска и Буденновского района "Матери Прикумья" прошел обыск. Руководителя данной организации Людмилу Богатенкову отправили в СИЗО, обвинив в мошенничестве.
Богатенкова Людмила, правозащитница, РФ / Дождь
Как сообщает на своей странице в Facebook организация "Солдатские матери Санкт-Петербурга", до понедельника с задержанной не сможет связаться даже адвокат.
Правозащитники однозначно расценивают задержание и размещения Богатенковой в СИЗО, как акт устрашения из-за ее деятельности.
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Женщина много лет активно защищает военнослужащих, раскрывая факты бесчеловечного обращения и пыток над солдатами срочной службы. Последние месяцы она расследовала обстоятельства гибели российских военнослужащих в июле-августе 2014 года.
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