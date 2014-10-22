Блокпост под Луганском военные назвали "Сталинградом": бронированная техника горела, как спичка (видео)

За несколько километров от города бойцы держат оборону на блокпосте, которые сами обозначили названием города, который выдержал самую продолжительную оборону во Второй мировой войне.

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Два месяца назад здесь продолжался мощный бой. Со стороны Луганска военных посыпали всем, что только было в «запасах». Сожженной техники здесь около десятка единиц.