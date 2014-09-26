Боевики обстреливают мариупольский блокпост из "Градов"

В 17:05 начался массированный обстрел блок-поста на Восточном из "Град", пишет 0629 со ссылкой на мариупольцев.

"Канонаду от разрывов слышно в Центре и на Левом берегу. В 17.05 возобновился обстрел блок-постов Северного направления", - пишут в соцсетях.

Читайте такжеПод Мариуполем боевики обстреляли тяжелой артиллерией поселок Талаковка - городской штаб АТОВ Штабе обороны сообщили, что сейчас обстреливают блокпосты в районе Восточный и заверили, что угрозы для жителей нет.

"Только что закончилась артиллерийская дуэль, наши военные ответили на обстрел," - сказали в Штабе.

Как сообщал УНИАН, вчера в СМИ писали об обстреле боевиками блокпоста под Мариуполем. Изначально сообшалось о двух погибших пограничниках, однако позже эта информация была опровергнута Государственной пограничной службой.