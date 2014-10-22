СМИ: В оккупированном Крыму оставят украинские названия населенных пунктов

Об этом сообщает Южный курьер.

По словам «заместителя министра транспорта Крыма» Вячеслава Петушенко, необходимость замены дорожных знаков в Крыму продиктована тем, что на полуострове они должны быть такими же, как «по всей территории России», чтобы водитель из любой точки страны мог понять знаки на крымских дорогах, а крымчане, поехав в Россию, также могли ориентироваться в знаках.

Читайте также54% украинцев считают возможной оккупацию Россией других областей - опросПротиворечий в оставлении табличек с названиями населенных пунктов на украинском языке чиновник не видит, так как «в Крыму три государственных языка».

Напомним, ранее "власти" Крыма сообщили, что собираются восстановить уничтоженные ранее надписи на украинском и крымскотатарском на здании парламента автономии.