На Раду Крыма обещают вернуть уничтоженные надписи на украинском и крымскотатарском

Об этом в комментарии 15 минутам сообщил заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Ремзи Ильясов.

Как известно, в марте 2014 года со здания крымского парламента демонтировали русскоязычную вывеску с надписью "Верховный Совет Автономной Республики Крым", которую впоследствии заменили на "Государственный Совет Республики Крым".

Читайте такжеВ Крыму не осталось украинских школ - "министр образования"Тогда же демонтировали надписи с названием парламента на крымскотатарском и украинском языках, однако их до сих пор не обновили, хотя формально крымскотатарский и украинский языки, наряду с русским, являются "государственными" в "Республике Крым".

"С этим нет никаких сложностей, этот вопрос уже решен", – сказал Ильясов.

После оккупации и аннексии Крыма Россией на полуострове проводится политика тотальной русификации. Украинских школьников лишили права на полное среднее образование на родном языке, а разговаривающих на крымскотатарском детей преследуют в школах.

Также в ТНУ была закрыта кафедра крымскотатарской литературы.