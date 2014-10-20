Под Иловайском погибли около тысячи военных, при прорыве - более 300

Об этом говорится в промежуточном отчете временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию событий под Иловайском, текстом которого располагает УНИАН.

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Согласно документу, при прорыве из окружения в "иловайском котле", по косвенным оценкам потерь, было убито более 300 человек. В частности вблизи Иловайска погиб 31, ранены 170, пропали без вести - 65, попали в плен - 98 бойцов из подразделений МВД и Национальной гвардии. В то же время отмечается, что неизвестно, сколько военных умерло вследствие ранений.

Также в отчете ВСК говорится, что Министерство обороны и Генеральный штаб вооруженных сил не дали ответа на запрос комиссии по потерям при прорыве из "иловайского котла" и по другим эпизодам противостояния в зоне АТО.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель ВСК Андрей Сенченко заявил, что во всех эпизодах иловайской трагедии погибло около тысячи военнослужащих.