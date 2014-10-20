Из-за угрозы терактов на въездах в Киев поставят новые блокпосты и усилят охрану на вокзалах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

“Учитывая информацию о существовании плана по дестабилизации обстановки и срыву выборов, к которому причастны российские спецслужбы и террористические организации, а также с учетом выявленного плана заведения в Киев диверсионных групп для срыва выборов путем совершения терактов, в городе вводятся повышенные меры безопасности”, - сказала она.

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По словам Гитлянской, на въездах в столицу будут созданы новые и усилены существующие блокпосты; активизировано проведение фильтрационных мероприятий на вокзалах и в других местах скопления людей; усилен режим охраны зданий органов власти и управления объектов критической инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 октября, Гитлянская заявила, что контрразведка СБУ разоблачила и не допустила реализацию спланированного спецслужбами России сценария по дестабилизации ситуации в Украине путем террористических актов в отношении высших должностных лиц государства, диверсий на объектах критической инфраструктуры, организации массовых беспорядков с участием пророссийски настроенных граждан.