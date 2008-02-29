Литвин чуть не утонул на зимней рыбалке

Лидер Блока своего имени, народный депутат Владимир Литвин в интервью украинскому журналу «Профиль»рассказал о своих злоключениях на рыбалке. «На прошлой неделе был на рыбалке – чуть не утонул. Когда летел с лодки в воду – было страшно. Когда выплыл – страх прошел». «Теперь я на зимнюю рыбалку никогда не поеду», – уверен Литвин.

Интервью с политиком читайте в завтрашнем номере журнала.