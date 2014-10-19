США и ЕС пригрозили санкциями сторонам конфликта в Ливии

Об этом говорится в совместном заявлении США, Великобритании, Франции, Германии и Италии, распространенном в субботу в связи с событиями в Ливии, где продолжаются бои между правительственными войсками и исламистами, сообщает ТАСС.

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Авторы документа осудили эти действия и призвали все противоборствующие стороны к немедленному прекращению огня. Отдельного осуждения, по их мнению, заслуживают "преступления, совершенные организацией "Ансар аш- Шариа" ("Сторонники шариата"), а также насилие по всей Ливии, в том числе в Триполи и его окрестностях".

"Свобода Ливии, доставшаяся большой ценой, окажется в опасности, если ливийским и международным террористическим группировкам будет дозволено использовать эту страну в качестве своего прибежища", - отметили США и их ближайшие европейские союзники.

В то же время они выразили обеспокоенность по поводу действий в районе Бенгази, предпринятых против исламистов Ливийской национальной армией под командованием генерала Халифы Хафтара при поддержке ополченцев и местных племен.