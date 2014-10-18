Глава МИД Австралии: Путин признал, что Москва имеет влияние на боевиков

Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп в интервью австралийской радиостанции ABC, передает DW.DE. Она рассказала о своей встрече с российским президентом, прошедшей накануне в Милане в кулуарах форума ASEM.

Читайте такжеМИД Австралии о "конвое" РФ: в первую очередь следует остановить поставки боевиков и оружия

"Я попросила его использовать влияние России на сепаратистов на востоке Украины, чтобы предоставить нашим следователям возможность доступа к месту крушения", - сказала министр. "Владимир Путин признал, что Москва имеет влияние на сепаратистов и пообещал приложить усилия, чтобы удовлетворить мою просьбу", отметила Джули Бишоп.

Министр отметила, что следователям нужно попасть на место трагедии до наступления холодов. Как утверждает глава австралийского внешнеполитического ведомства, экспертам необходимо совершить как минимум еще один выезд на место крушения пассажирского авиалайнера с целью проверки на предмет наличия останков.