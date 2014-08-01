Международные эксперты будут работать на месте катастрофы "Боинга" без оружия

Об этом сказала министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп в эфире телеканала ABC.

"Абсолютно нет. Мы не намерены брать оружие на место крушения. Это гуманитарная миссия под руководством полиции и группы из Нидерландов и Австралии, они не будут вооружены", - сказала Бишоп, комментируя принятый вчера Верховной Радой закон, который определяет условия работы международных экспертов в Украине и разрешает им иметь оружие.

Она отметила, что этот закон охватывает гораздо больше вопросов, чем вооружение, и назвала его "операционным" документом.

В частности, по ее словам, он определяет отдельные условия использования специального оборудования и поисковых собак.

Министр также назвала важнейшей задачей для международных экспертов найти остальные тела погибших в этой трагедии, чтобы как можно скорее отправить их в Нидерланды для идентификации, а также их личные вещи.

Как сообщал УНИАН, 31 июля ВР приняла, а президент Украины Петр Порошенко подписал законы о ратификации соглашений с Австралией о направлении австралийского персонала в Украину для расследования обстоятельств падения самолета «Малазийских авиалиний» и Нидерландами - о международной миссии защиты.

Читайте такжеСегодня международные эксперты на месте аварии "Боинга" работали “в ограниченном времени”Предусмотрено, что численность международной миссии защиты расследования составит не более 700 вооруженных человек персонала. Миссия состоит из военного и невоенного персонала Нидерландов и Австралии и, в соответствующих случаях, других государств, граждане которых находились на самолете. Персоналу Миссии разрешается иметь и носить оружие, а также применять силу в порядке самообороны и для осуществления своей деятельности в соответствии с настоящим Соглашением.

Читайте такжеВ Минске приняли решение сохранить для экспертов коридор к месту аварии Боинга-777Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777» Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Все 298 человек, которые находились на его борту, погибли.