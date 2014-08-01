Австралия считает очевидной поддержку Россией боевиков на востоке Украины

Об этом сказала глава австралийского МИД Джулия Бишоп в эфире телеканала ABC.

"Откуда еще сепаратисты могли бы получить такое оборудование? Ракеты «земля-воздух» являются наиболее современным вооружением, которое может приобрести армия", - отметила она, отвечая на вопрос о том, кто поддерживает боевиков в Украине.

"Я думаю, что это достаточно очевидно, кто поддерживает сепаратистов и откуда они получают вооружение", - сказала министр.

Бишоп также обратила внимание на то, что среди боевиков на востоке Украины есть много профессиональных военных.

"Есть много солдат, которые выглядят как профессиональные военные. Это не кучка мятежников, а очень профессиональные бойцы", - сказала глава МИД Австралии.

При этом она сказала, что Австралия не заметила изменений в политике России в контексте Украины после катастрофы пассажирского «Боинга» две недели назад.

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"Я вспоминаю, что где-то 14 дней назад, когда я впервые говорила с российским послом, он отвергал любое участие России и говорил, что это (катастрофа «Боинга») произошло в украинском небе и Россия не имеет ничего общего с этим. Сейчас мало что изменилось", - сказала она.

Министр также не стала прогнозировать, заставят ли Россию введенные на этой неделе против нее новые санкции Запада изменить свою политику.

По ее словам, это будет зависеть от того, какую линию поведения изберет российская власть.

Как сообщал УНИАН, по данным украинских спецслужб, которые подтверждают записи разговоров террористов, пассажирский «Боинг» почти с 300 людьми на борту был сбит при помощи системы "Бук", которая была доставлена из России.