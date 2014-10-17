В Милане начался второй раунд переговоров в "нормандском формате" с участием Порошенко и Путина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter. “Началась вторая встреча в многостороннем формате”, - отметил он.

Читайте такжеМеркель констатировала провал переговоров между Украиной и Россией“Продолжаются переговоры в формате Порошенко, Меркель, Олланд, Путин”, - добавил Цеголко.

Почалася друга зустріч у багатосторонньому форматі pic.twitter.com/154cA3OHMT — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 17 октября 2014 Порошенко приїхав на зустріч останнім. Вже є Оланд, Меркель і Путін. Другий раунд переговорів почався pic.twitter.com/obg0IlUdTL — Ruslan Deynychenko (@deynychenko) 17 октября 2014

Как сообщалось, в Милане сегодня утром состоялась встреча Порошенко в многостороннем формате с председателем Совета министров Италии Маттео Ренци, министром иностранных дел Италии Федерикой Могерини, федеральным канцлером Германии Меркель, президентом Франции Олландом, премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, Путиным, президентом Европейского совета Германом ван Ромпеем и президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу.