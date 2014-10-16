Bloomberg: Почему Путин и Меркель не ставят экономический рост на первое место?

Об этом пишет Леонид Бершидский в своей статье, которая называется «Почему Путин и Меркель не ставят экономический рост на первое место?», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Оба пренебрегают критикой в свой адрес, продолжая проводить политику, которая негативно сказывается на экономическом росте. С их точки зрения, однако, в том, чтобы не ставить рост выше других факторов, есть определенный смысл.

Известная мудрость гласит: если валовой внутренний продукт растет, правительство, скорее всего, делает все правильно, или, по крайней мере, не делает чего-то абсолютно неправильного. Если ВВП падает на 0,2 %, как это было в Германии во втором квартале этого года, и особенно, если это случается два квартала подряд – формальное определение рецессии – правительство по идее должно что-то с этим делать.

На Меркель оказывают давление, пытаясь заставить ее заимствовать и тратить больше, чтобы остановить экономический спад. Для Путина, который сталкивается с проблемой потенциальной рецессии, наверное, было бы правильным, выполнить требования Запада в отношении Украины, чтобы заработать отмену экономических санкций.

Ошибочно полагать, однако, что ВВП является показателем благосостояния нации. Саймон Кузнец, который заложил основы современных методов расчета ВВП, спросил в докладе для Конгресса США в 1934 г.: «Если ВВП растет, почему Америка падает?». Он продолжил: «нужно также учитывать различия между количеством и качеством роста, между затратами и прибылью, и между краткосрочной и долгосрочной перспективами. Поставив цель добиться большего роста, необходимо уточнить больше роста чего и для чего».

И Меркель и Путин пытаются учитывать эти различия.

В Германии низкий рост и угроза рецессии не обязательно означают, что уровень жизни будет ухудшаться. Министр экономики Зигмар Габриэль прогнозируют, что число работающих немцев увеличится на 325 тыс. в этом году, и еще на 160 тыс. в 2015 г. В то же время, по его словам, число безработных так и останется 2,9 млн., или около 4,9 %. Чистая заработная плата для одного работника увеличится на 2,6 % в этом году и на 2,7 % в следующем году. С такими прогнозами немецкие чиновники должны спросить себя, чего удалось бы достичь, если бы они согласились прибегнуть к дефицитному финансированию, о чем их все больше просят как внутри страны, так и за рубежом.

Немецкие чиновники должны проанализировать два расчета. Во-первых, Ангела Меркель давно обещает сбалансировать бюджет и начать чистое заимствование до 2015 г. Это важно с политической точки зрения, так как немцы – это очень дисциплинированная нация в финансовом плане, имея один из самых высоких показателей сбережений населения, а также потому что немецкая культура делает акцент на ответственности и выполнении обещаний. Это также вопрос стратегии для Меркель, которая стала де-факто лидером Европейского Союза и пытается лидировать, показывая пример. Франция настаивает на том, чтобы ей разрешили не соблюдать европейские правила дефицита, а Италия добивается большей свободы в расходах. Если Германия изменит свою политику, это может стать неверным сигналом и быть воспринято как предательство Австрией и Нидерландами, которые стали на сторону Германии в вопросе необходимости сокращения дефицита.

С другой стороны, вполне возможно, что если бы Германия из-за долгов согласилась бы увеличить расходы, это могло бы возродить рост ВВП очень быстро. Меркель сказала, что такой рост, по ее мнению, это всего лишь бессмысленная статистика. Кроме того, ей, возможно, трудно понять, почему она заслуживает похвалы за принципиальную позицию в отношении санкций против России, которые замедляют рост, но при этом ее ругают за такую же добросовестность касательно финансовой ответственности, еще один фактор замедления роста ВВП.

У Путина другой расчет. Он часто хвастался ежегодным ростом российской экономики на 7 % с 2000 по 2008 гг., но он знал, что в большей степени это было связано с высокими ценами на сырье. Доходы от природных ресурсов составляют 18,7 % ВВП России, и сверхдоходы от нефти, газа и металлов долгое время позволяли России демонстрировать впечатляющий рост.

Показатели ВВП, должно быть, кажутся Путину эфемерными, потому что они так сильно зависят от непредсказуемых внешних факторов, находящихся вне его контроля. Таким образом, вместо того, чтобы проводить политику, которая позволила бы повысить эффективность экономики, Путин ужесточает свою власть и усиливает пропаганду, чтобы выдержать предстоящие кризисные времена.

В определенной степени снижение цен на нефть играет ему на руку в политическом плане: большинство россиян считает, что Запад ведет войну против их страны, и многие готовы смириться с некоторыми трудностями. Кроме того, еще более низкие цены на нефть дают Путину возможность, раздать огромное количество богатства государственному сектору и работникам службы безопасности, которые являются его основной поддержкой.

У Путина нет причин бороться за доли процентного пункта в росте ВВП, уступая место Западу. Как и в случае с Меркель, это вопрос затрат и прибыли.