Аваков сказал, когда начнется демобилизация
Министр внутренних дел Арсен Аваков убежден, что демобилизация начнется после окончания войны.
Об этом Аваков заявил в эфире политического ток-шоу "Право на власть", передает ТСН.
Также министр коснулся темы бунта нацгвардейцев. Мол, "войну за умы этих ребят мы за три дня в Киеве проиграли".
Аваков отметил, что теперь сомневается, что на этих нацгвардейцев можно будет рассчитывать.
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"Если у нас нет к ним доверия - давайте их демобилизовать", - сказал Аваков.
Он отметил, что нацгвардейцев, которые принимали участие в протесте, отправили в отпуск, а некоторые из них перейдут на контракт.
Аваков убежден, что если кто-то из них не вернется из отпуска, то государство ничего не потеряет, ведь есть тысячи патриотов.