У Порошенко объяснили, от чего зависит демобилизация нацгвардейцев
Вопрос демобилизации нацгвардейцев, которые пришли пикетировать Администрацию Президента, зависит от результатов переговоров между Петром Порошенко и Владимиром Путиным, которые состоятся в Милане 16 октября
Об этом сообщил первый заместитель главы Администрации Президента Геннадий Зубко, передает Еспресо.TV
"После того, как состоится визит Президента в Милан, будет понятна информация, будет понятно, что будет происходить дальше, каким образом мы будем дальше двигаться, но то, что я вам сегодня могу сообщить, в понедельник с вами встречусь. Второе - это то, что вы не будете отправлены в зону АТО, и сегодня есть четкая позиция Президента о том, что солдаты срочной службы не будут в зоне АТО, и все остальное будем делать вместе", - сказал он.
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Вместе с тем он отметил, что понимает, что срочникам хочется демобилизации, потому что их ждут дома, однако подчеркнул, что им выплачивают больше, чем гражданским.
Напомним, военнослужащие-срочники вышли на акцию протеста. Солдаты срочной службы, которые отслужили отведенный срок, требуют демобилизации.