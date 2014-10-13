У Порошенко объяснили, от чего зависит демобилизация нацгвардейцев

Об этом сообщил первый заместитель главы Администрации Президента Геннадий Зубко, передает Еспресо.TV

"После того, как состоится визит Президента в Милан, будет понятна информация, будет понятно, что будет происходить дальше, каким образом мы будем дальше двигаться, но то, что я вам сегодня могу сообщить, в понедельник с вами встречусь. Второе - это то, что вы не будете отправлены в зону АТО, и сегодня есть четкая позиция Президента о том, что солдаты срочной службы не будут в зоне АТО, и все остальное будем делать вместе", - сказал он.

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Вместе с тем он отметил, что понимает, что срочникам хочется демобилизации, потому что их ждут дома, однако подчеркнул, что им выплачивают больше, чем гражданским.

Напомним, военнослужащие-срочники вышли на акцию протеста. Солдаты срочной службы, которые отслужили отведенный срок, требуют демобилизации.