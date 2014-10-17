Украина вернет Крым еще до того, как Навальный или Ходорковский станут президентом России - Лысенко
Пока российские оппозиционеры Алексей Навальный или Михаил Ходорковский таки смогут добиться должности президента Российской Федерации, Крым уже вернется в состав Украины.
Так в эфире телеканала “112 Украина” прокомментировал пресс-офицер Антитеррористического центра Андрей Лысенко заявления упомянутых политиков о том, что во время их гипотетического президентства Крым останется в составе России.
“Я более чем уверен, что пока они (Навальный и Ходорковский - Ред.) станут управлять Россией, Крым будет наш. И им не придется возвращать”, - сказал Лысенко.
Читайте такжеНавальный: Крым является частью РФ
Напомним, Навальный в интервью главному редактору “Эха Москвы” Алексею Венедиктову прямо заявил, что в случае своего избрания, не намерен возвращать Крым Украине. И даже сравнил полуостров с бутербродом с колбасой, который “передают туда-сюда”.
Читайте такжеBBC: Ходорковский заявил, что "не отдаст" Крым как президент РФ
Ходорковский высказался более обтекаемо, заявив, что решение крымского вопроса потребует нескольких десятилетий, и он не доживет до того дня, когда это произойдет.
Отметим, что ранее экс-глава ЮКОСА заявлял, что, пока жив, готов взять на себя обязанности президента России.