Украина вернет Крым еще до того, как Навальный или Ходорковский станут президентом России - Лысенко

Так в эфире телеканала “112 Украина” прокомментировал пресс-офицер Антитеррористического центра Андрей Лысенко заявления упомянутых политиков о том, что во время их гипотетического президентства Крым останется в составе России.

“Я более чем уверен, что пока они (Навальный и Ходорковский - Ред.) станут управлять Россией, Крым будет наш. И им не придется возвращать”, - сказал Лысенко.

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Напомним, Навальный в интервью главному редактору “Эха Москвы” Алексею Венедиктову прямо заявил, что в случае своего избрания, не намерен возвращать Крым Украине. И даже сравнил полуостров с бутербродом с колбасой, который “передают туда-сюда”.

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Ходорковский высказался более обтекаемо, заявив, что решение крымского вопроса потребует нескольких десятилетий, и он не доживет до того дня, когда это произойдет.

Отметим, что ранее экс-глава ЮКОСА заявлял, что, пока жив, готов взять на себя обязанности президента России.