Аваков прогнозирует, что в рамках люстрации в МВД уволят несколько десятков высших офицеров

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прогнозирует, что во исполнение Закона «Об очищении власти» будут уволены несколько десятков высших офицеров милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Киеве.

Также Аваков заявляет, что будут назначены соответствующие проверки по тем сотрудникам МВД, которые могли быть причастны или участвовали в событиях в Украине начинаю с октября 2013 года по февраль 2014 года.

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«Свои посты покинут несколько десятков высших офицеров (в рядах МВД), и будут назначены соответствующие проверки в соответствии с законом о люстрации с тем, чтобы по тем работникам МВД, которые могли быть причастны, причастны или участвовали в событиях, связанных с преследованием с октября 2013-го по февраль этого года (активистов) в связи с событиями Революции достоинства», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 9 октября президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «Об очищении власти», принятый Верховной Радой 16 сентября.

15 октября закон был опубликован в газете "Голос Украины".