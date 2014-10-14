Аваков обещает наказать всех участников беспорядков под Радой

Об этом в своем блоге на «Украинской правде» написал министр внутренних дел, один из лидеров партии «Народный фронт» Арсен Аваков.

Он напомнил, что сегодня последний день работы парламента седьмого созыва был продуктивный, как никогда, «проголосована масса положительных законов: и по антикоррупционному законодательству, и об ответственности за подкуп избирателей. Но заседание было сорвано теми, кто устроил драку под Верховной Радой».

По словам министра, парламент должен сегодня принять еще ряд важных законов.

Читайте такжеТурчинов не исключает проведения еще одного заседания ВР«Но, нет! - потасовка, штурм, взрывные пакеты. В результате - Рада закрылась, сорвано голосование за социальный закон относительно выделения средств, за закон по агентству, которое занимается делами раненых и ветеранов АТО. Сорвано принятие закона, регламентирующего голосования 50 000 военнослужащих, находящихся в зоне АТО, - их лишили таким образом права голоса...», - написал Аваков.

Он выразил убеждение, что сегодня не было никаких причин устраивать драку под Верховной Радой.

«Это нужно было только тем политическим силам, кто может поддерживать себя только в хаосе, кто в негативе драк ищет для себя предвыборный пиар», - убежден министр.

Аваков заверил, что «потакание и попустительство бардаку не будет».

По его словам, по результатам столкновений под парламентом правоохранители задержали 37 участников беспорядков, которые непосредственно принимали участие в драках, бросали брусчатку в людей, бросали взрывпакеты и стреляли по окнам Верховной Рады.

«Жалости и скидок на то, что мы, мол, «братья-майдановцы» - ноль. Только закон. Нужно уважать себя, свою страну и порядок в этой стране!», - подчеркнул Аваков.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 12.00 в ВР прибыла группа неизвестных людей в балаклавах на лицах и с флагами «Правого сектора». Эти люди бросали «коктейли Молотова» и петарды в здание Верховной Рады. Также они устроили стычки с правоохранителями. Также молодые люди стреляли по окнам здания из травматического оружия и рогаток.

Из-за этих провокаций председатель ВР Александр Турчинов вынужден был досрочно закрыть последнее пленарное заседание Верховной Рады 7-го созыва.

Позже на сайте «Правого сектора» было размещено сообщение, что их активисты не принимают участия в мероприятиях возле здания парламента.

По разным данным, за участие в столкновениях и беспорядках возле парламента было задержано от 37 до 50 человек.

Получили ранения 17 правоохранителей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Столичная милиция открыла производство по статье «хулиганство» Уголовного кодекса Украины.