Die Zeit: Ожидаемое нарушение слова Владимиром Путиным

В своей статье «Ожидаемое нарушение слова Владимиром Путиным», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit, Элис Бота пишет, что 17 600 российских солдат должны быть отведены от российско-украинской границы. Это пообещал Владимир Путин – снова. И снова на это вся надежда и снова ничто не указывает на то, что это обещание будет выполнено.

Меньше войск вблизи Украины могут означать намек на ту политическую нормальность, которая была еще год назад - это политическая надежда. Некоторое ослабление напряженности, может быть, несколькими санкциями меньше. Но, во-первых, нарушение Путиным слова более ожидаемо, чем то, что он его сдержит - в течение нескольких месяцев поступают обещания вывода войск, а затем спутниковые изображения доказывают обратное.

А во-вторых, с конца августа уже не так важно, находятся ли российские войска тысячами вблизи украинской границы или нет: они уже разрешили борьбу за Донбасс, по крайней мере, пока.

Если проезжать украинскую степь до российской границы, везде по-прежнему видны следы разрушительных сражений. Военный мемориал Савур-Могила в руинах, гигантское место, которое напоминает о невероятных потерях Красной Армии в борьбе против немцев в 1943 году, пока курган не был захвачен нацистами. Теперь обелиск рухнул, рельефы с лицами красноармейцев разрушены.

Никаких сомнений в присутствии российских войск в Украине

Поблизости находятся десятки сгоревших танков и транспорта украинской армии, дороги изрешечены минометами и ракетами, окрестные деревни большей частью разрушены. Вещи украинских солдат разбросаны по земле, придорожные деревья согнуты, как сломанные спички, холм усеян остатками боеприпасов, на полях поблизости огромное количество неразорвавшихся бомб. Дальше на запад, в деревнях недалеко от города Иловайск, в эти дни забирают сожженные танки и убирают повреждения, здесь также царит гнетущее опустошение тяжелых боев.

В этих местах, был решен исход войны в Украине. Есть много причин, чтобы критиковать действия украинцев; их стратегию воевать с помощью добровольческих батальонов, их тактику, обстрелы кварталов артиллерией. Но украинцы были уже близко к тому, чтобы отвоевать свою землю, оттеснить бойцов Донецкой республики, в большом масштабе - до последней недели августа.

То, что в этот момент вмешалась Россия, которая отправила свои войска в Украину, постоянно опровергают, но с помощью нескольких улик это было основательно доказано: Многократно были задержаны российские солдаты на украинской территории, и отправлены гробы с погибшими в Россию; бойцы Донецкой Народной Республики как раз теряли свою территорию по частям, когда произошел удивительный поворот в этой войне.

Украинцы уступают российской армии

И есть также люди в деревнях вокруг Иловайска, которые во время чудовищных боевых действий скрывались в подвалах своих домов. Если с ними поговорить, они могут рассказать об ужасах летних месяцев, затем они признают, что это были именно российские солдаты, которые называли себя «миротворцами» и обстреливали украинцев.

Самое позднее с момента тех разрушительных боев за Иловайск и Савур-Могилу украинский президент Петр Порошенко, должно быть, осознал, что он может выиграть сомнительную войну против нескольких вооруженных повстанцев - но не против великой державы с намного превосходящей численностью армии. На этом основывается соглашение о прекращении огня, заключенное 5 сентября, которое звучит как война и ежедневно приносит смерть.

Украинцы опасаются, что российские войска на границе угрожают их стране и могут означать вторжение. Но в настоящий момент в этом нет необходимости. Исход этой войны уже решен - по крайней мере, пока.