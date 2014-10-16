Украина посылала запросы о военной помощи еще с апреля - Дещица
Украина посылала запросы о предоставлении военной помощи НАТО, а также отдельным странам Альянса еще с апреля.
Об этом заявил бывший исполняющий обязанности министра иностранных дел, новоназначенный посол Украины в Польше Андрей Дещица в прямом эфире Громадського.
"Это были запросы с перечнем техники и оборудования на несколько страниц. Нас спрашивали - вам действительно все это нужно? И когда задавали конкретные вопросы, то мы не могли дать ответа", - подчеркнул Дещица.
"Наши партнеры отвечали нам, что нужно реально оценить ситуацию, наши потребности, присылали экспертов с этой целью. Этот процесс постоянно идет", - добавил он.
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По мнению бывшего главы МИД, вопрос предоставления военно-технической помощи должен обсуждаться не публично, а на уровне переговоров экспертов и руководителей соответствующих ведомств.
"Нам нужно, чтобы военные эксперты, а не политики сели за стол переговоров и определили, что нужно Украине, и что может предоставить каждая страна", - отметил Дещица.