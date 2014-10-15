Die Welt: Сигналы Путина к ослаблению напряженности – это всего лишь холодный расчет

Об этом пишет Кристоф Шлитц в своей статье «Сигналы Путина к ослаблению напряженности – это всего лишь холодный расчет», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Хорошие новости из Украины: глава Кремля Владимир Путин отводит 17 000 солдат от границы. Пророссийские сепаратисты, наконец, предоставили доступ к месту крушения самолета МН17 малазийских авиалиний. Россия, скорее всего, в ближайшее время возобновит прекращенные в июне поставки газа. На востоке Украины бои стихают, заключенное перемирие хрупкое, но неизменное. Министр иностранных дел России Сергей Лавров после многомесячного ледникового периода говорит о перезагрузке отношений («Перезагрузка 2.0 »). Москва идет на уступки? Можно вздохнуть с облегчением? Нет. Подлый пинг-понг Путина с Западом продолжается.

То, что сейчас кажется проблеском надежды, является лишь промежуточным этапом, холодным расчетом: российский автократ виртуозно маневрирует между эскалацией и деэскалацией, между кнутом и пряником, именно так, как ему выгодно.

В расчетах Москвы приоритетом сейчас является немного «ослабления напряженности». Этому есть причины. Путин пытается вернуться на международную сцену. Стартовой площадкой для этого станет форум «Азия-Европа» (АСЕМ), который состоится в четверг в Милане, затем в ноябре саммит 20 ведущих промышленно развитых стран (G 20) в Брисбене, Австралия. Кроме того, выборы, назначенные на 2-ое ноября, несмотря на сопротивление Запада и Киева, должны пройти максимально спокойно. И в-третьих: Путин пытается сломать фронт санкций европейцев и повернуть спираль санкций. Есть достаточно стран ЕС, таких как Италия, Финляндия или Австрия, которые скептически настроены в отношении санкций против Москвы.

Рубль в свободном падении

Тем не менее, Европейскому Союзу удалось редким единодушием, разработать тщательно сбалансированный режим санкций, который значительно вредит России: Рубль находится в свободном падении, отток капитала в этом году непомерный - до 120 млрд долларов, инфляция составляет около восьми процентов, крупные государственные корпорации и важные банки отрезаны от западного рынка капитала и освоение новых нефтяных месторождений невозможно. Москва теперь хочет помочь пострадавшим компаниям государственной поддержкой и грабит пенсионные фонды российских граждан - заявление о сложном финансовом положении. С другой стороны, экономике России еще далеко до коллапса. Но западные санкции были эффективными. Без них соглашения о прекращении огня в Восточной Украине не было бы.

Но санкции ничего не изменили в основном курсе Путина в Украине. Поставки оружия пророссийским мятежникам продолжаются. Российские войска с танками все еще в Восточной Украине. Спецназ из Москвы поддерживает и продолжать консультировать сепаратистов. Незаконные пересечения границы российскими военнослужащими продолжаются.

Европейцам нужно остерегаться, сейчас, когда есть признаки ослабления напряжения, думать о том, чтобы ослаблять тиски. Санкции – это единственное средство, которое Запад может противопоставить российскому агрессору. Они являются единственным способом оказать давление на главу Кремля, тем более что, с точки зрения Москвы, цена на нефть ощутимо низкая, и из-за этого россияне испытывают экономические трудности. Военная мощь Запада, в свою очередь, не отпугивает Москву – Кремль знает, что западный альянс и при дальнейших «захватах территории» будет бездействовать. Путин не боится НАТО.

В доктрине Путина ничего не изменится

Как будет дальше развиваться конфликт в Украине? Это будет беспорядок: моменты надежды и разочарования, смесь дестабилизации и минимальных уступок. Так что в ближайшее время может появиться буферная зона, которую требовал Запад. Также возможны переговоры о сотрудничестве между новым экономическим объединением Путина (Евразийским Союзом) и ЕС. Но все это ничего не меняет в доктрине Путина.

У нее несокрушимая опора. Во-первых, Москва никогда не допустит потери контроля над оборонной и внешней политикой Украины. Во-вторых, Россия будет поддерживать сепаратистов на востоке Украины, и сохранять размещение своих войск в Украине и на границе. В-третьих, Путин заморозит конфликт на востоке Украины и фактически будет контролировать эти области в будущем - так же, как это произошло в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии. При этом даже новые угрозы еще более жестких санкций из Брюсселя и Вашингтона ничего не изменят.

Европейский союз уже давно смирился с аннексией Крыма, даже если он по долгу публично утверждает обратное. ЕС также примет и «транснистризацию» восточной Украины - чтобы иметь возможность, снова быстро вернуться к «нормальным» отношениям с Путиным. С точки зрения западной политической элиты, Москва слишком важна, чтобы можно было долго заниматься восточной Украиной. Россия нужна - как деловой партнер в Организации Объединенных Наций или в борьбе с исламскими фундаменталистами.

Значит, вопиющее нарушение международного права в Украине не должно иметь последствий больше, чем временный разлад во взаимоотношениях? Это звучит цинично – но так и будет. Постепенный отход восточной Украины в сферу влияния России неудержимо продолжается: после фактического признания Луганской и Донецкой автономных республик в Минском договоре в середине сентября, выборы в восточной Украине 2 ноября станут следующим рубежом в направлении фактической независимости. Этот процесс необратим.

Остается неясным, насколько далеко еще зайдет Путин. Дестабилизация страны НАТО в Восточной Европе или в Прибалтике крайне маловероятна. Тем не менее, расширение российского контроля над прежними территориями Украины на восток или юго-восток страны и создание новой территориальной единицы под названием «Новороссия» совершенно не исключено. С точки зрения Москвы, для этого есть целый ряд важных причин в сфере энергетической политики, технического обеспечения и обороны. Конфликт в Украине будет длиться годы. Велика опасность того, что мы когда-нибудь к этому привыкнем. Рационально, что Берлин в любом случае перенес «Петербургский диалог». В нем все равно нет никакого смысла.