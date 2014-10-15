Керри сообщил о существовании секретных соглашений между Порошенко и Путиным

Вчера в Париже, отвечая на вопросы журналистов после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, госсекретарь США сказал, что неизвестное соглашение между президентами РФ и Украины дополняет минские договоренности о режиме прекращения огня, передает ZN.UA.

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"Есть соглашение, которое дополняет Минские договоренности, достигнутое на дальнейших переговорах между президентом Порошенко и президентом Путиным, в котором они договорились об определенных сроках относительно некоторых вещей", - сказал Джон Керри.

Он также напомнил, что на этой неделе Петр Порошенко и Владимир Путин встретятся в Милане и продолжат диалог в присутствии президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель.