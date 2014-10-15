СНБО: боевики, пытавшиеся захватить аэропорт, или убиты, или отступили
13:54, 15 октября 2014Политика
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За минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли донецкий аэропорт и осуществили 2 неудачные попытки штурма.
REUTERS
Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
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"В донецком аэропорту террористы 4 раза обстреляли позиции сил АТО из минометов и артиллерии и дважды осуществляли штурм. Все нападения отражены", - сказал Андрей Лысенко.
Отвечая на уточняющий вопрос, он отметил, что "все, кто пытался захватить донецкий аэропорт, который удерживают украинские военные, или убиты, или отступили".
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