СНБО: боевики, пытавшиеся захватить аэропорт, или убиты, или отступили

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"В донецком аэропорту террористы 4 раза обстреляли позиции сил АТО из минометов и артиллерии и дважды осуществляли штурм. Все нападения отражены", - сказал Андрей Лысенко.

Отвечая на уточняющий вопрос, он отметил, что "все, кто пытался захватить донецкий аэропорт, который удерживают украинские военные, или убиты, или отступили".