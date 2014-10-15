За сутки в зоне АТО ранены 12 украинских военных
13:28, 15 октября 2014Политика
0 0
Погибших украинских военных за прошлые сутки нет.
REUTERS
На протяжении суток в зоне АТО получили ранения 12 украинских военнослужащих, погибших нет.
Читайте такжеНочью после длительного артобстрела боевики снова пытались взять штурмом Донецкий аэропорт
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
"Погибших украинских военных за прошлые сутки нет. Подтверждено ранение 12 военнослужащих", - сказал Лысенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter