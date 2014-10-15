За сутки в зоне АТО ранены 12 украинских военных

На протяжении суток в зоне АТО получили ранения 12 украинских военнослужащих, погибших нет.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"Погибших украинских военных за прошлые сутки нет. Подтверждено ранение 12 военнослужащих", - сказал Лысенко.