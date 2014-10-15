За время АТО погибли 60 пограничников

12:52, 15 октября 2014
Политика
0 0

За время проведения антитеррористической операции погибли 60 работников Госпогранслужбы Украины.

УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал заместитель начальника Восточного регионального управления Госпогранслужбы Сергей Москаленко.

Читайте такжеЗа прошедшие сутки боевых столкновений между пограничниками и боевиками не было

По его данным, в том числе погибли 28 работников Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

“Погибли 28 работников Восточного регионального управления. В основном это в Луганске и Донецке. Из Харькова погибло 8 человек, на том же участке. Всего 60 пограничников погибли”, - сказал Москаленко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter