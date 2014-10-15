За время АТО погибли 60 пограничников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал заместитель начальника Восточного регионального управления Госпогранслужбы Сергей Москаленко.

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По его данным, в том числе погибли 28 работников Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

“Погибли 28 работников Восточного регионального управления. В основном это в Луганске и Донецке. Из Харькова погибло 8 человек, на том же участке. Всего 60 пограничников погибли”, - сказал Москаленко.