За время АТО погибли 60 пограничников
12:52, 15 октября 2014Политика
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За время проведения антитеррористической операции погибли 60 работников Госпогранслужбы Украины.
За время АТО погибли 60 пограничников / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал заместитель начальника Восточного регионального управления Госпогранслужбы Сергей Москаленко.
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По его данным, в том числе погибли 28 работников Восточного регионального управления Госпогранслужбы.
“Погибли 28 работников Восточного регионального управления. В основном это в Луганске и Донецке. Из Харькова погибло 8 человек, на том же участке. Всего 60 пограничников погибли”, - сказал Москаленко.
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