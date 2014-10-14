Турчинов не исключает проведения еще одного заседания ВР
14:52, 14 октября 2014Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов не исключает проведения еще одного заседания парламента для принятия важных решений.
Турчинов хочет провести еще одно заседание / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, после объявления о завершении сегодняшнего заседания спикер отметил, что проведет консультации с руководителями депутатских групп и фракций относительно проведения внеочередного заседания ВР.
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“В нормальных условиях, когда Верховная Рада сможет принимать решения и эффективно голосовать”, - сказал Турчинов.
Как известно, сегодняшнее заседание планировалось как последнее заседание парламента 7-го созыва.
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