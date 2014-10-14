"Свобода" пообещала отныне прогуливать заседания Рады

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил народный депутат, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

Он отметил, что такое решение принято в знак протеста против того, что Верховная Рада сегодня не согласилась включить в повестку дня вопрос о признании воинов ОУН-УПА на государственном уровне.

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Он отметил, что сомневается, что парламент этого созыва сможет принять соответствующий закон, как и закон о декоммунизации.

Кроме того, Тягнибок рассказал, что только что выступил перед "свободовцами", которые собрались возле ВР, и призвал их прекратить акцию возле парламента. По словам Тягнибока, дальше "Свобода" будет проводить свою акцию в других местах Киева.

В частности, сейчас "свободовцы" должны отправиться на Арсенальную площадь, а завершится их акция сегодня возле памятника Шевченко в одноименном парке.

Кроме того, лидер ВО «Свобода» отметил, что провокаторы, которые бросают дымовые шашки в ВР, были локализованы самыми «свободовцами». «Мы взяли их «в коробку»», - пояснил Тягнибок.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР пикетировали активисты ВО «Свобода» с требованием принять закон о признании ОУН и УПА воюющей стороной во Второй мировой войне.

Позже к парламенту пришли около 200 человек в балаклавах на лицах и с флагами «Правого сектора», которые бросили в здание коктейль Молотова и несколько взрывных пакетов.

Эти неизвестные пришли к парламенту в то время, когда Верховная Рада несколько раз не смогла включить в повестку дня законопроект о признании ОУН и УПА.

Позже возле Верховной Рады произошли столкновения между группой неизвестных лиц и правоохранителями. Эти неизвестные забросали правоохранителей петардами и с палками пытались пробиться сквозь их кордон к зданию парламента.

Верховная Рада так и не включила в повестку дня проект закона о признании ОУН и УПА.

По состоянию на 13.00 столкновения возле Верховной Рады прекратились, часть митингующих покидает площадь Конституции.