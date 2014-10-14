"Свобода" пообещала отныне прогуливать заседания Рады
ВО "Свобода" не будет принимать участия в дальнейших заседаниях действующего парламента, за исключением рассмотрения сверхважных вопросов, таких как введение военного положения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил народный депутат, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.
Он отметил, что такое решение принято в знак протеста против того, что Верховная Рада сегодня не согласилась включить в повестку дня вопрос о признании воинов ОУН-УПА на государственном уровне.
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Он отметил, что сомневается, что парламент этого созыва сможет принять соответствующий закон, как и закон о декоммунизации.
Кроме того, Тягнибок рассказал, что только что выступил перед "свободовцами", которые собрались возле ВР, и призвал их прекратить акцию возле парламента. По словам Тягнибока, дальше "Свобода" будет проводить свою акцию в других местах Киева.
В частности, сейчас "свободовцы" должны отправиться на Арсенальную площадь, а завершится их акция сегодня возле памятника Шевченко в одноименном парке.
Кроме того, лидер ВО «Свобода» отметил, что провокаторы, которые бросают дымовые шашки в ВР, были локализованы самыми «свободовцами». «Мы взяли их «в коробку»», - пояснил Тягнибок.
Как сообщал УНИАН, сегодня ВР пикетировали активисты ВО «Свобода» с требованием принять закон о признании ОУН и УПА воюющей стороной во Второй мировой войне.
Позже к парламенту пришли около 200 человек в балаклавах на лицах и с флагами «Правого сектора», которые бросили в здание коктейль Молотова и несколько взрывных пакетов.
Эти неизвестные пришли к парламенту в то время, когда Верховная Рада несколько раз не смогла включить в повестку дня законопроект о признании ОУН и УПА.
Позже возле Верховной Рады произошли столкновения между группой неизвестных лиц и правоохранителями. Эти неизвестные забросали правоохранителей петардами и с палками пытались пробиться сквозь их кордон к зданию парламента.
Верховная Рада так и не включила в повестку дня проект закона о признании ОУН и УПА.
По состоянию на 13.00 столкновения возле Верховной Рады прекратились, часть митингующих покидает площадь Конституции.