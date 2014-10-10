Порошенко прибыл в Северодонецк (фото)

Об этом сообщила Администрация президента в Twitter.

Встреча в Северодонецке с административно-хозяйственным активом Луганской области pic.twitter.com/qdP6KtPbcB - Петр Порошенко (@poroshenko) October 10, 2014

"Глава государства прибыл в Северодонецк, где проведет совещание с административно-хозяйственным активом Луганской области", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Порошенко находится с рабочей поездкой на Донбассе, в рамках которой, в частности, он проинспектировал фортификационные укрепления в 32 км от Донецка. Также в Краматорске Порошенко представил нового председателя Донецкой ОГА Александра Кихтенко.