Порошенко прибыл в Северодонецк (фото)

18:19, 10 октября 2014
Политика
3 0

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Северодонецк, где проведет совещание с административно-хозяйственным активом Луганской области.

Порошенко приїхав до Фото УНИАН

Об этом сообщила Администрация президента в Twitter.

"Глава государства прибыл в Северодонецк, где проведет совещание с административно-хозяйственным активом Луганской области", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПорошенко проверяет окопы в 32 километрах от Донецка (фото)

Как сообщал УНИАН, Порошенко находится с рабочей поездкой на Донбассе, в рамках которой, в частности, он проинспектировал фортификационные укрепления в 32 км от Донецка. Также в Краматорске Порошенко представил нового председателя Донецкой ОГА Александра Кихтенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter