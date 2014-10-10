Порошенко прибыл в Северодонецк (фото)
18:19, 10 октября 2014Политика
3 0
Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Северодонецк, где проведет совещание с административно-хозяйственным активом Луганской области.
Порошенко находится с рабочей поездкой на Донбассе / УНИАН
Об этом сообщила Администрация президента в Twitter.
Встреча в Северодонецке с административно-хозяйственным активом Луганской области pic.twitter.com/qdP6KtPbcB
- Петр Порошенко (@poroshenko) October 10, 2014
"Глава государства прибыл в Северодонецк, где проведет совещание с административно-хозяйственным активом Луганской области", - говорится в сообщении.
Читайте такжеПорошенко проверяет окопы в 32 километрах от Донецка (фото)
Как сообщал УНИАН, Порошенко находится с рабочей поездкой на Донбассе, в рамках которой, в частности, он проинспектировал фортификационные укрепления в 32 км от Донецка. Также в Краматорске Порошенко представил нового председателя Донецкой ОГА Александра Кихтенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter