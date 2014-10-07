В Харькове не планируют усиленно охранять уцелевших Ленинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам заместитель начальника Харьковского городского управления милиции по общественной безопасности Олег Матрос, отвечая на вопрос, планирует ли милиция усиленно охранять монументы после участившихся случаев их сноса.

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«На улицах проходит патрулирование. Конкретно под усиленную охрану - по-видимому, нет. Мы занимаемся охраной общественного порядка», - сказал Матрос.

Как сообщал УНИАН, ночью 7 октября неизвестные свалили два памятника Ленину в Октябрьском и Червонозаводском районах Харькова. Милиция открыла уголовные производства по статье «хулиганство, совершенное группой лиц».

Всего в августе-сентябре в Харькове неизвестные разрушили пять памятников Ленину, в том числе 28 сентября снесли монумент на площади Свободы, который считается самым большим в Украине.