Отмена санкций против России на сегодняшний день невозможна – Нуланд

Об этом, как сообщает Радио Свобода, на конференции по трансатлантическим отношениям в Берлине заявила помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

Читайте такжеНуланд: российские места программы FLEX перейдут Украине«Сегодня есть на бумаге мирное соглашение в Украине, мир царит на большей части Украины, но мирный договор до сих пор нарушается в его важнейших частях», – отметила Нуланд.

Боевые действия продолжаются в нескольких местностях на востоке Украины, в частности, практически ежесуточно подвергается обстрелам самый крупный город Донбасса Донецк, ежедневно там погибают гражданские люди.

Кремль заявил на этой неделе, что президент России Владимир Путин может встретиться с президентом Украины Петром Порошенко в кулуарах встречи азиатских и европейских лидеров в Милане на будущей неделе.