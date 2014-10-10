Почти 1,5 тысячи человек убиты на Донбассе с марта – ОБСЕ

Об этом говорится в опубликованном в 9 октября отчете на сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе со ссылкой на директора отдела судебно-медицинской экспертизы городского морга Донецка, пишет ZN.UA.

Он сообщил представителям спецмиссии ОБСЕ, что 60 тел в настоящее время находятся в подвале морга, из них 20 не идентифицированы.

"Процедура в таких случаях такова, что неопознанные тела хранятся в морге в течение максимум десяти дней, после чего представители властей проверяют тела, документируют все особые признаки, после чего тело погребается в одном из конкретных мест", - говорится в отчете ОБСЕ.

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В ОБСЕ отметили, что члены мониторинговой миссии видели несколько ожидающих рассмотрения тел и расценили процесс, как проводящийся надлежащим образом, а также удостоверились, что все соответствующие данные хранятся в базе данных.

Напомним, ранее приводились данные ООН на 6 октября, согласно которым, за время конфликта на востоке Украины с середины апреля по 6 октября погибли 3660 человек и 8756 ранены.

Кроме того, по состоянию на 3 октября в Украине насчитывается 361 тысяча внутренних переселенцев из Донецкой и Луганской областей.