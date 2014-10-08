В Донецке боевики из артиллерии обстреляли район железнодорожного вокзала (видео)

В Донецке артобстрелу подвергся район железнодорожного вокзала.

Как сообщает сайт Донецкого городского совета.

Отмечается, что, по состоянию на 18.00, в городе неспокойно. Крайне напряженная обстановка в Куйбышевском и Киевском районах.

В 13.20 в результате обстрела снова остался без напряжения Северный водопроводный узел КП «Донецкгорводоканал». «Выяснить где именно произошло повреждение сетей пока не представляется возможным. Из-за непрекращающихся военных действий у специалистов нет доступа к объектам. Водоснабжение Киевского района (до пр. Панфилова) снова прекращено до устранения повреждений и восстановления электроснабжения узла», - говорится в сообщении.

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В горсовете уточнили, что около 17.00 артобстрелу подвергся район железнодорожного вокзала. По предварительным данным имеются разрушения жилого фонда и инфраструктуры. Информация уточняется.

В результате военных действий была повреждена контактная сеть в районе улицы Словацкой. В связи с этим движение троллейбусов №14 не осуществляется. Кроме того, из-за обстрела изменена схема движения подвижного состава по маршруту №2 - троллейбусы следуют до 20-й больницы.