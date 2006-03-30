Подал в отставку еще один из лидеров СДПУ(о)

Председатель исполкома Социал-демократической партии (объединенной) и заместитель главы партии Юрий ЗАГОРОДНИЙ подал заявление об отставке с занимаемых постов.

Про це УНИАН сообщили в пресс-службе СДПУ(о).

Ю.ЗАГОРОДНИЙ являлся руководителем избирательного штаба «Оппозиционного блока НЕ ТАК!». Основанием для своей отставки он считает неудовлетворительный результат, который получил блок в результате выборов в парламент Украины.

Как сообщал УНИАН, 29 марта глава СДПУ(о) Виктор МЕДВЕДЧУК подал заявление о своей отставке. В.МЕДВЕДЧУК просит освободить его от обязанностей главы СДПУ(о) в связи с тем, что «Оппозиционный блок «Не так!», куда входила возглавляемая им Социал-демократическая пария Украины (объединенная), не набрал необходимого количества голосов избирателей для прохождения в парламент.

После обработки ЦИК 99,82% протоколов участковых избирательных комиссий результат блока “НЕ ТАК!” – 1,01% голосов избирателей.