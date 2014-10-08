Гелетей рассказал, кто попадает под люстрацию в Министерстве обороны

Министр обороны Украины Валерий Гелетей рассказал, кто попадает под люстрацию в оборонном ведомстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

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«Я понимаю, что общество ждет люстрации. Сама лучшая люстрация – это зона АТО. Не нужно этих людей проводить через люстрацию, у кого-то поднимется рука провести люстрацию этим людям, так же тем командирам, генералам, которые себя проявили в зоне АТО, о люстрации речь не будет вестись», - отметил он.

«Но обычно есть те, которые должны не просто попасть под люстрацию, а должны забыть о Министерстве обороны Украины», - заметил Гелетей.

«Я считаю, что те, кто занимаются обеспечением армии, не должны быть в генеральских кителях, генерал-полковниками, генерал-майорами», - убежден министр.

Также он прибавил: «Мы заменили несколько департаментов, в которых были генералы и назначили волонтеров, которые не имеют никаких регалий, но вместе с тем эффективность их менеджерской деятельности в несколько раз улучшилась».

«Люстрация будет проведена в первую очередь для тех, кто занимается обеспечением. Однако о люстрации для тех людей, которые были в зоне АТО, кто себя проявил, и речи быть не может», - подчеркнул Гелетей.